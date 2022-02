Minister wil dat op doxing maximaal één jaar cel komt te staan

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wil dat intimidatie door het delen van persoonsgegevens, het zogeheten doxing strafbaar wordt, en met een gevangenisstraf van maximaal één jaar kan worden bestraft. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken heeft zij voor advies naar de Raad van State gestuurd. Bij doxing worden persoonsgegevens van bijvoorbeeld hulpverleners, politieagenten, journalisten, politici en gemeentewerkers verspreid om hen angst aan te jagen, aldus de minister.

Veel intimiderend gedrag zoals bedreiging en stalking is al strafbaar. Intimidatie door het delen van persoonsgegevens is in de praktijk vaak niet strafrechtelijk aan te pakken, omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Het wetsvoorstel moet politie de mogelijkheid geven om eerder in te grijpen.

Het slachtoffer kan daarnaast ook zelf een civiele procedure starten indien bekend is wie de persoonsgegevens online heeft geplaatst. Dan kan een schadevergoeding en het offline halen van de gegevens worden geëist. Mocht de dader niet bekend zijn, dan kan bij de betreffende hoster een melding worden gemaakt. Het wetsvoorstel verplicht internetproviders, hosters en online platformen om op te treden, indien zij ervan op de hoogte zijn dat op hun platformen of servers strafbare of onrechtmatige content staat.

Nadat de Raad van State advies heeft gegeven zal het wetsvoorstel zo snel als mogelijk worden aangeboden aan de Tweede Kamer, zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.