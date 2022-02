Let's Encrypt ontvangt 1 miljoen dollar voor nieuwe projecten

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft van de Ford Foundation een beurs ter waarde van 1 miljoen dollar ontvangen dat het voor nieuwe projecten zal gebruiken. Let's Encrypt geeft gratis tls-certificaten uit, die worden gebruikt voor het versleutelen van de verbinding tussen websites en hun bezoekers en het identificeren van sites. De certificaatautoriteit heeft een belangrijke rol gespeeld bij het toegenomen gebruik van https door websites.

Toen Let's Encrypt in 2013 begon was slechts een kwart van de websites via een https-verbinding beschikbaar. Inmiddels is dat 81 procent. Hierdoor kunnen miljarden mensen het internet met meer privacy en security gebruiken, zegt Josh Aas, directeur van de Internet Security Research Group (ISRG), de organisatie achter Let's Encrypt.

Het geld van de Ford Foundation zal Let's Encrypt in andere projecten investeren waarmee het bezig is, waaronder Prossimo en Divvi Up. Prossimo heeft al doel om vitale infrastructuursoftware, zoals Rustls, de Linux-kernel, curl, mod_tls, NTP en DNS, van "memory safe code" gebruik te laten maken, wat bepaalde kwetsbaarheden moet voorkomen.

Divvi Up is een systeem voor privacyvriendelijke metrics-analyse. Zo kunnen organisaties met Divvi data delen zonder dat dit ten koste van de privacy van gebruikers gaat. Zo maken verschillende corona-apps gebruik van het systeem.

De in 1936 opgerichte Ford Foundation is een Amerikaanse private stichting met als doel het bevorderen van menselijk welzijn. Volgens de Ford Foundation heeft Let's Encrypt heef het web op een ongekende schaal en snelheid veranderd en hebben de nieuwe projecten dezelfde potentie.