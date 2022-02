Kabinet wil zwaardere straffen voor cyberspionage en -sabotage

Het kabinet wil dat cyberspionage en -sabotage zwaarder kunnen worden bestraft. Een wetsvoorstel van minister Yesilgöz dat hiervoor moet zorgen is vandaag in consultatie gegaan. Het voorstel moet het mogelijk maken om nieuwe vormen van spionage beter aan te kunnen pakken.

Volgens de Nederlandse wet zijn op dit moment al veel spionageactiviteiten al strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om klassieke spionage zoals het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. "We zien dat de wet nu onvoldoende mogelijkheden biedt om op te treden tegen spionageactiviteiten waarbij geen sprake is van een schending van staats- of bedrijfsgeheimen of waarbij andere schadelijke handelingen worden verricht dan het verstrekken van informatie", stelt Yesilgöz.

Met het wetsvoorstel wordt het strafbaar om spionageactiviteiten te verrichten voor een buitenlandse overheid en daardoor zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar te brengen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen. Hiervoor kan een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden opgelegd. Daarnaast zijn ook personen die anderen aanzetten tot het uitvoeren van zulke handelingen voor een ander land strafbaar op grond van de nieuwe bepaling.

Cyberspionage

Omdat spionageactiviteiten steeds vaker digitaal plaatsvinden, wordt de strafmaat van een aantal computerdelicten verhoogd met een derde wanneer deze zijn gepleegd voor een buitenlandse mogendheid. Het gaat bijvoorbeeld om het inbreken in computersystemen, het plaatsen van malware of het overnemen van gegevens. Hierdoor kunnen vitale processen en het werk van overheden en bedrijven worden verstoord of stilgelegd.

"De ernst van deze feiten komt echter tot op heden nog onvoldoende tot uitdrukking in de strafmaat die geldt voor de verschillende computermisdrijven", zo staat in een memorie van toelichting van het wetsvoorstel. In verschillende computermisdrijven zijn wel strafverzwarende omstandigheden opgenomen, zoals de omstandigheid dat het strafbare feit is gepleegd met het oogmerk om zichzelf of een ander onrechtmatig te bevoordelen.

De omstandigheid dat het computerdelict is gepleegd voor een buitenlandse mogendheid geldt echter nog niet als strafverzwarend. Met het wetsvoorstel kunnen computermisdrijven, die een belangrijke rol kunnen spelen bij spionage en zijn gepleegd voor een buitenlandse mogendheid, zwaarder worden bestraft. Via Internetconsultatie.nl kan er tot 25 april op het wetsvoorstel worden gereageerd.