NCSC adviseert organisaties voorbereid te zijn op wiper-aanval

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert organisaties voorbereid te zijn op aanvallen met wiper-malware en ransomware, aangezien die vergaande gevolgen kunnen hebben. Ook de Amerikaanse autoriteiten hebben een waarschuwing voor wiper-malware gegeven.

De afgelopen weken rapporteerden antivirus- en securitybedrijven over twee wiper-exemplaren, WhisperGate en HermeticWiper, die tegen Oekraïense organisaties zijn ingezet. Wiper-malware maakt systemen onklaar, bijvoorbeeld door de Master Boot Record (MBR) te overschrijven, waardoor systemen niet meer opstarten. Dit kan vergaande gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit hebben.

Cyberaanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne hebben op dit moment geen impact op Nederland, aldus het NCSC. De overheidsinstantie voegt toe dat eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet zijn uit te sluiten. Een bekend voorbeeld van schadelijke malware is NotPetya, die in eerste instantie tegen Oekraïense organisaties leek te zijn gericht, maar uiteindelijk wereldwijd bedrijven raakte en systemen onklaar maakte. De schade bedroeg miljarden euro's.

Het NCSC roept Nederlandse organisaties op om in ieder geval de "digitale weerbaarheid" op orde te hebben en de basismaatregelen op te volgen. Daarnaast adviseert de overheidsinstantie verschillende maatregelen die op korte termijn zijn te nemen, onder andere gericht op specifieke dreigingen.

Het gaat dan om een aanval door ransomware of wiper-malware. "Houd rekening in uw incident response plannen met een mogelijk succesvolle ransomware- of wiperware-aanval", adviseert het NCSC. Ook moeten organisaties voorbereid zijn op de stappen die moeten worden doorlopen om te herstellen van een ransomware- of wiperware-aanval. In het geval van dergelijke aanvallen wordt organisaties opgeroepen om aangifte te doen.

Verder raadt het NCSC aan om voorbereid te zijn op ddos-aanvallen, desinformatiecampagnes en spearphishing. Zo kunnen organisaties hun personeel bewust maken dat ongebruikelijke communicatie van professionele contacten op spearphishing kan duiden en kan medewerkers worden gevraagd om verdachte e-mails te melden.

Naast het NCSC hebben het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) en de FBI een waarschuwing voor wiper-malware afgegeven met een reeks adviezen die organisaties kunnen nemen om zich te beschermen. Zo worden getroffen organisaties aangeraden om zich als eerste te richten op het beperken van de omvang van het aantal geraakte machines. Daarnaast roepen ook het CISA en de FBI getroffen organisaties op om aangifte te doen.