Hoekstra: risico's olympische app passen in breder beeld China

De risico's van de olympische app MY2022 passen in een breder beeld dat China op grote schaal persoonsgegevens verzamelt, zoals reis-, visa-, paspoort-, vlucht-, telefoon- en medische informatie. Dat laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten op Kamervragen van D66 en de VVD.

D66 wilde dat het kabinet de Chinese app MY2022 door bevoegde instanties zou laten doorlichten. Ook de VVD vroeg minister Hoekstra om opheldering. Uit onderzoek van het Canadese Citizen Lab bleek dat de app verschillende privacy- en veiligheidsproblemen bevat. Hoewel de vragen voor de Olympische Spelen werden gesteld, zijn die vanwege de technische aard pas vandaag beantwoord.

"De MY2022 app wordt gebruikt binnen China en is daarmee niet gehouden aan de veiligheid- en privacystandaarden zoals omschreven in de AVG", stelt Hoekstra op vragen van de VVD of hij kon verzekeren dat de verzamelde data van gebruikers van de MY2022 app niet zouden worden gebruikt voor sociale en politieke surveillance. De minister merkt op dat Nederlandse Olympiërs niet verplicht waren de app te gebruiken.

Wel moest er gebruik worden gemaakt van de Health Monitoring System (HMS)-functionaliteit. Dit systeem is onderdeel van de MY2022-app, maar is ook online te gebruiken zonder de app te installeren. "Er is technisch gezien dan ook een mogelijkheid om via de online omgeving aan deze verplichting te voldoen zonder gebruik van de app", aldus de minister.

Er moest dan informatie worden gedeeld over de gezondheidsstatus, zoals temperatuur en een aantal vragen over algehele gezondheid, bijvoorbeeld hoesten en hoofdpijn, vaccinatiestatus, de PCR-test van twee dagen voor vertrek en het reisschema. Via de app verzamelde gegevens werden gedeeld met Chinese telecombedrijven, sociale media platformen, een navigatieservice en techbedrijf iFlytek.

Hoekstra noemt de schending van de privacy van Nederlandse sporters "uiteraard onwenselijk". Het kabinet heeft zorgen over de app dan ook voorafgaand aan de Spelen overgebracht aan de Chinese ambassadeur in Den Haag. "Dat neemt niet weg dat sporters tijdens hun verblijf rekening hebben te houden met Chinese wet- en regelgeving", laat de minister verder weten. In aanloop naar de Olympische Spelen hebben de AIVD, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de NCTV een briefing voor het NOC*NSF verzorgd. Daar is het dreigingsbeeld aan de orde gekomen en is besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om veiligheids- en privacyrisico’s te beperken.

VVD-Kamerleden Brekelmans, Rudmer Heerema en Rajkowski vroegen Hoekstra welke maatregelen Nederland gaat nemen om te zorgen dat dit soort onveilige apps in de toekomst niet meer gebruikt worden bij (sport-)evenementen in China en elders. "Het gaat hierbij eerst en vooral om een verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie in de contacten met het land waar het evenement wordt gehouden", reageert de minister.

Hij voegt toe dat de Nederlandse overheid hierbij een rol heeft in het informeren van de Nederlanders die voor deze evenementen afreizen. "Dergelijke briefings zullen herhaald worden in aanloop naar (sport-)evenementen waar relevant en nuttig", besluit Hoekstra.