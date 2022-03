Signal waarschuwt voor desinformatie over veiligheid van chatapp

Versleutelde chatapp Signal heeft een waarschuwing gegeven over berichten dat de veiligheid van de app in het geding is. Er zou sprake van een desinformatiecampagne zijn. Op Twitter meldt Signal dat er een toename van het gebruik van de chatapp in Oost-Europa is, maar er ook geruchten gaan dat de app gehackt en gecompromitteerd is.

"Dit is niet waar. Signal is niet gehackt. We denken dat deze geruchten onderdeel van een gecoördineerde desinformatiecampagne zijn, bedoeld om mensen minder veilige alternatieven te laten gebruiken", aldus Signal. Deze geruchten zouden via verschillende andere chatapps worden verspreid en aan officiële overheidsfunctionarissen worden toegeschreven. Signal heeft geen cijfers gegeven over de genoemde groei in Oost-Europa.