Veel infuuspompen in ziekenhuizen bevatten kritieke kwetsbaarheden

Veel infuuspompen die in ziekenhuizen worden gebruikt bevatten kritieke kwetsbaarheden, zo stelt securitybedrijf Palo Alto Networks op basis van eigen onderzoek. Via de beveiligingslekken kunnen aanvallers gevoelige data stelen, systeemconfiguraties aanpassen, systemen plat leggen en verdere aanvallen op het ziekenhuisnetwerk uitvoeren.

Voor het onderzoek analyseerden onderzoekers meer dan 200.000 infuuspompen die actief bij ziekenhuizen in gebruik zijn, afkomstig van zeven verschillende fabrikanten. Bij driekwart van de geanalyseerde infuuspompen werden bekende kwetsbaarheden aangetroffen. Zo bleek 52 procent van de infuuspompen een bekend kritiek beveiligingslek uit 2019 te bevatten.

De impact van deze kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2019-12255, is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9.8 beoordeeld. Volgens het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) is het beveiligingslek op afstand te misbruiken en vereist dit weinig technische kennis van een aanvaller. De betreffende fabrikant kwam in 2019 met beveiligingsupdates, maar die blijken bij veel infuuspompen niet te zijn geïnstalleerd. Ook andere kritieke kwetsbaarheden werden bij duizenden infuuspompen aangetroffen.

"Hoewel sommige van deze kwetsbaarheden onpraktisch zijn voor aanvallers om misbruik van te maken, tenzij ze fysiek in een organisatie aanwezig zijn, vormen ze allemaal een potentieel risico voor de veiligheid van zorgorganisaties en patiënten, met name in situaties waar aanvallers gemotiveerd zijn om extra moeite te doen voor het aanvallen van een doelwit", aldus de onderzoekers.