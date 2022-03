Minister maakt dreigingsanalyse antivirusbedrijf Kaspersky openbaar

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft de analyse naar de dreiging die het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky voor de nationale veiligheid vormt openbaar gemaakt. In 2018 besloot het kabinet om het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid uit te faseren en adviseerde het aan bedrijven en organisaties met vitale diensten en processen hetzelfde te doen.

Een journalist van KRO-NCRV probeerde in 2018 via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de documenten die de basis voor dit besluit vormden op te vragen. Het verzoek werd door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid deels afgewezen. Tegen dat besluit maakte KRO-NCRV bezwaar, waarbij Kaspersky zich als derde belanghebbende aansloot.

In april 2019 vond er een hoorzitting plaats waarbij de minister wederom besloot de documenten niet te verstrekken. Een aantal maanden later, in juli 2019, weigerde de minister ook een Wob-verzoek van Kaspersky. Daarop stapten KRO-NCRV en Kaspersky naar de rechter, maar trokken in 2020 wederom aan het kortste eind. Beide partijen besloten hoger beroep in te stellen. In januari van dit jaar oordeelde de Hoge Raad in het voordeel van de omroep en virusbestrijder en stelde dat de minister in beide zaken een nieuw besluit moest nemen.

Dat heeft ze nu gedaan en daarbij de dreigingsanalyse openbaar gemaakt (pdf). "Het document ‘Dreigingsanalyse Kaspersky Lab’ is een analyse gebaseerd op open bronnen en is één van de stukken op basis waarvan in 2018 bovenbedoelde voorzorgsmaatregel met betrekking tot het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab is genomen. Naast deze analyse is destijds daartoe ook gebruik gemaakt van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten", aldus de uitleg van de minister.

Yesilgöz voegt toe dat vorig jaar, na het uitvoeren van een herbeoordeling, er geen aanleiding is gezien om de voorzorgsmaatregel over het weren van Kaspersky te herzien en dat Kaspersky antivirussoftware daarom bij de Rijksoverheid buiten gebruik blijft.