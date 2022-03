Minister wijst Wob-verzoek over spywareleverancier NSO Group af

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft besloten om een Wob-verzoek waarin werd gevraagd naar correspondentie, rapporten, evaluaties, contacten en contracten met spywareleverancier NSO Group af te wijzen. NSO Group is de leverancier van de Pegasus-spyware.

Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen erbij de overheid documenten over een bepaald onderwerp worden opgevraagd. Yesilgöz besloot het Wob-verzoek over de NSO Group af te wijzen aangezien onder de reikwijdte van dit verzoek alleen documenten vallen die eerder al gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt.

De minister stelt dat er naar aanleiding van het Wob-verzoek binnen de NCTV is gezocht en daarbij geen documenten met de gevraagde informatie zijn aangetroffen, anders dan de in januari geopenbaarde documenten. In deze documenten wordt vooral ingegaan op berichtgeving dat Pegasus is ingezet om wereldwijd politici, journalisten en activisten te bespioneren.