Nog geen aangiftes van aanvallen met wiper-malware bij politie

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de digitale aanvallen, in relatie tot de situatie in Oekraïne, impact hebben op Nederland en ook heeft de politie nog geen aangiftes van aanvallen met wiper-malware ontvangen. Wel zijn cybercrimeteams van de politie extra waakzaam, zo laat de politie vandaag weten.

De politie stelt dat eventuele gevolgen en aanvallen als gevolg van het conflict in Nederland niet zijn uit te sluiten. "Het is hierom belangrijk dat bedrijven en organisaties zorgen dat hun digitale weerbaarheid op orde is en dat ze zich voorbereiden op een aanval op henzelf of een toeleverancier." Tevens zijn de regionale cybercrimeteams en het landelijke cybercrimeteam van de politie en het Team High Tech Crime (THTC) bezig met het proactief monitoren van de situatie. Eerder riep het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) organisaties op om zich voor te bereiden op een aanval met wiper-malware.

Mochten bedrijven of organisaties toch slachtoffer worden van een aanval roept politie hen op om aangifte te doen. "Deze aangiftes zijn niet alleen belangrijk voor de Nederlandse politie, maar vormen ook voor internationale partners de puzzelstukjes waarmee mogelijk nader onderzoek kan worden gedaan", aldus de politie. Securitybedrijven hebben de afgelopen dagen verschillende wiper-exemplaren ontdekt die systemen onbruikbaar kunnen maken.