Belgische coronapas vanaf vandaag niet meer te gebruiken

De Belgische coronpas Covid Safe Ticket en de scan-app CovidScanBE, waarmee horeca en anderen de coronapassen van bezoekers kunnen scannen, zijn vanaf vandaag niet meer te gebruiken. Dat heeft de Belgische regering bepaald. Die besliste afgelopen vrijdag om het grootste deel van de coronamaatregelen te laten vervalen.

"We zetten na twee vreselijke crisisjaren een beslissende stap naar het normale leven. Ik ben blij dat het Covid Safe Ticket in geen enkele setting of omstandigheid nog langer zal worden gebruikt", laat Vlaams minister-president Jan Jambon in een reactie weten. Minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid benadrukte wel dat de coronapas wat hem betreft niet definitief in de vuilnisbak belandt, zo meldt Het Nieuwsblad. Bij een mogelijke opleving van het coronavirus kan het opnieuw een zinvol instrument zijn, aldus de minister.