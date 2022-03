APC Smart-UPS via kritiek beveiligingslek op afstand te vernietigen

Onderzoekers hebben in verschillende APC Smart-UPS-modellen kritieke kwetsbaarheden ontdekt waardoor het mogelijk is om de noodstroomvoorziening uit te schakelen, de stroomtoevoer te manipuleren of de apparaten zelfs te vernietigen. Dat claimt securitybedrijf Armis. APC heeft firmware-updates uitgebracht om de problemen te verhelpen.

Een Uninterruptible power supply (UPS) fungeert in het geval van stroomuitval als back-up. De Smart-UPS is een met de cloud verbonden oplossing, waardoor het onder andere mogelijk is om de apparaten op afstand te beheren en monitoren. Onderzoekers van Armis vonden drie kwetsbaarheden die het mogelijk maken om de apparaten op afstand aan te vallen.

Twee van de kwetsbaarheden bevinden zich in de TLS-verbinding tussen de UPS en de cloud. Een aanvaller kan zich zo als de clouddienst voordoen en willekeurige code op de UPS uitvoeren. Het derde probleem wordt veroorzaakt door het niet voldoende controleren van firmware. Hierdoor is het mogelijk voor een aanvaller om ongesigneerde firmware op afstand op de UPS-apparaten te installeren.

Zodra de UPS is gecompromitteerd kan een aanvaller verdere aanvallen op het netwerk uitvoeren of de UPS ontregelen. Daarbij stellen de onderzoekers dat het ook mogelijk is om de UPS zichzelf te laten vernietigen. Iets wat tijdens een experiment ook lukte, aldus een whitepaper over de kwetsbaarheden. Fabrikant Schneider Electric werd op 31 oktober vorig jaar ingelicht over de problemen en heeft inmiddels firmware-updates uitgerold.