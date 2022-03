HBO beschuldigd van delen kijkgedrag abonnees met Facebook

In de Verenigde Staten is een massaclaim aangespannen tegen HBO omdat het bedrijf kijkgedrag van abonnees met Facebook zou hebben gedeeld. Dat meldt Variety. Volgens de aanklacht verstrekte HBO aan Facebook klantenlijsten, waardoor Facebook het kijkgedrag van klanten aan hun Facebookprofielen kon koppelen. Dit gebeurde echter zonder toestemming van klanten, waardoor HBO de Amerikaanse Video Privacy Protection Act zou hebben overtreden.

Verder stellen de klagers dat HBO weet dat Facebook dergelijke gegevens kan combineren, omdat HBO zelf een grote adverteerder op Facebook is, en die informatie ook gebruikt om advertenties aan de eigen abonnees te tonen. HBO Max meldt in het privacybeleid op de website dat het cookies gebruikt om onder andere gepersonaliseerde advertenties te tonen, maar de wet verplicht dat abonnees apart toestemming geven om hun kijkgedrag te delen. Een standaard privacyovereenkomst is dan ook niet voldoende, aldus de massaclaim.

Het advocatenkantoor dat de massaclaim heeft aangespannen was eerder betrokken bij een zaak tegen een ander bedrijf dat abonneegegevens zou hebben verkocht. Dat bedrijf schikte de zaak voor vijftig miljoen dollar.