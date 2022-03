Nederlandse onderzoeker vindt spoofinglek in Microsoft Defender

Microsoft heeft een kwetsbaarheid in antivirussoftware Defender for Endpoints verholpen waardoor het mogelijk is om informatie tussen de client en de service te spoofen. De Nederlandse beveiligingsonderzoeker Gijs Hollestelle ontdekte het spoofinglek en rapporteerde het probleem (CVE-2022-23278) aan Microsoft.

"Deze kwetsbaarheid raakt alle platformen en de updates die we hebben uitgebracht zouden net als elke andere beveiligingsupdate moeten worden uitgerold", aldus Microsoft in een apart artikel over het spoofinglek. Zo zijn er updates voor alle versies van Defender for Endpoints beschikbaar. Het gaat dan ook om de versies voor Android, macOS en Linux.

In het geval automatische updates staan ingeschakeld, wat standaard het geval is, is er geen verdere actie van gebruikers vereist. Wie automatische updates heeft uitgeschakeld wordt door Microsoft opgeroepen om die in te schakelen. Voor zover bekend wordt er geen misbruik van de kwetsbaarheid gemaakt.