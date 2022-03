Aanbieders 'gratis' diensten moeten straks aan consumentenrecht voldoen

De kersverse Ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Franc Weerwind voor Rechtsbescherming etaleren zich hierbij als een Don Quichotte die vertwijfeld in gevecht is met bijvoorbeeld Meta.



Mijn zegen hebben zij voor 100% daar niet van maar of deze wet eenmaal actief uitvoerbaar is? Ik betwijfel dat.

Ach... Laat het dan maar een papieren tijger zijn. Beter iets dan niets ondernemen tegen de entrepreneurs en navolgers van de dataschraap industrie zeg ik dan maar.