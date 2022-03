OM eist celstraffen voor jarenlange phishing en sim-swapping

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie mannen die worden verdacht van het jarenlang uitvoeren van phishingaanvallen en het gebruik van malware en sim-swapping om bankfraude te plegen. Het gaat om drie mannen van 26, 30 en 31 jaar oud afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen.

Volgens het OM waren de drie van 2014 tot 2019 zowel los van elkaar als gezamenlijk bezig met het oplichten van mensen door middel van phishing. Zo werden e-mails en sms-berichten verstuurd die van telecomprovider, bank of creditcardmaatschappij afkomstig leken. De berichten wezen naar een phishingsite. Met de inloggegevens die slachtoffers daar invulden konden de verdachten (adres)gegevens van klanten aanpassen.

Vervolgens werden er op naam van klanten iPhones besteld en afgeleverd op adressen van katvangers. Daarnaast werd er geld overgeboekt naar de bankrekeningen van katvangers. Ook maakten de verdachten zich volgens het OM schuldig aan sim-swapping. Daarbij werd het telefoonnummer van het slachtoffer overgezet op een simkaart van de aanvallers, die zo frauduleuze transacties konden valideren.

Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid startte in januari 2018 een onderzoek nadat ING aangifte had gedaan van bankfraude via malware. Ook van andere banken, zoals Rabobank, en telecomproviders Vodafone en KPN/Telfort, volgden aangiften van oplichting en diefstal tegen de verdachten.

Bij doorzoekingen van hun woningen zijn bij de verdachten diverse apparaten en gegevensdragers in beslag genomen. Daarop zijn onder meer bestanden met duizenden e-mailadressen, persoonsgegevens en inloggegevens van bank- en telecomklanten aangetroffen, evenals methoden om bulkmail te versturen. "Ook is er een veelheid aan communicatie (onder andere Whatsapp en Telegram) onderschept", zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Tegen twee van de verdachten is een gevangenisstraf van twee jaar geëist en tegen één verdachte achttien maanden. Daarnaast moeten de verdachten Rabobank, ING en Vodafone een schade van ruim 430.000 euro vergoeden. De rechter doet op 28 maart uitspraak in deze zaak.