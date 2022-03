Firefox Relay nu ook beschikbaar als Google Chrome-extensie

Mozilla heeft de eigen Firefox Relay-dienst ook als extensie voor Google Chrome beschikbaar gemaakt. Daarnaast is het nu mogelijk om via de dienst e-mailbijlagen tot tien megabyte door te sturen. Via Firefox Relay kunnen gebruikers een e-mailalias genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren. Dit moet voorkomen dat e-mailadressen van gebruikers in handen van spammers, trackers en dubieuze websites komen.

Gebruikers maken via Firefox Relay een alias aan. E-mails worden via de aangemaakte alias, eindigend op het domein mozmail.com, naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. Zodoende komt het echte e-mailadres nooit in handen van de betreffende website. De gratis versie van Firefox Relay biedt gebruikers vijf aliassen. Die kunnen zowel via de webinterface als een extensie worden aangemaakt. Per alias kan worden ingesteld of e-mails naar het echte e-mailadres van de gebruiker moeten worden doorgestuurd of dat Mozilla ze moet blokkeren.

Naast de introductie van een Chrome-extensie en de mogelijkheid om grote e-mailbijlagen door te sturen kunnen betalende gebruikers er nu voor kiezen om aanbiedingen van een website deels of volledig te blokkeren. Hoeveel mensen gebruik van Firefox Relay maken is onbekend, maar de Firefox-extensie van de doorstuurdienst telt bijna 122.000 gebruikers.