Experts ontwikkelen spiekbriefjes over cybersecurity voor Kamerleden

Leuk en nuttig initiatief! Kort en bondig de juiste dingen samengevat.

Daar valt binnen de IT security nog wel het een en ander te leren.

Te veel mensen in de IT security hebben een houding van "dat is toch logisch" of "hij/zij zegt domme dingen en snapt er geen bal van", voorbijgaand aan de situatie waarin we allemaal hebben gezeten waarbij we erg weinig wisten van het onderwerp.

IT security is een moeilijk onderwerp, ontwikkelt zich razendsnel en heeft een goede technische kennis nodig om goed te doorgronde.

Dat is niet altijd aanwezig, ook niet bij mensen die er mee te maken hebben binnen bedrijven.