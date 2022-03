Bridgestone Americas sluit fabrieken wegens ransomware-aanval

Bandenfabrikant Bridgestone Americas heeft wegens een ransomware-aanval verschillende fabrieken in Noord- en Latijns-Amerika gesloten. Eind februari maakte het bedrijf melding van een "informatiebeveiligingsincident". Uit voorzorg werd besloten systemen offline te halen. Ook werd personeel naar huis gestuurd. De aanval werd opgeëist door de criminelen achter de LockBit-ransomware.

Die dreigden ook gestolen gegevens te zullen publiceren, tenzij Bridgestone losgeld betaalde. De bandenfabrikant heeft naar eigen zeggen in Amerika meer dan vijftig productielocaties en telt 55.000 medewerkers. Details over de aanval zijn niet openbaar gemaakt. Vorige week meldde Bridgestone dat het bezig was met het herstel van systemen en er werd gewerkt aan volledig operationele status.