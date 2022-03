Kamervragen over ontwikkeling van Europese digitale identiteit

In de Tweede Kamer zijn vragen aan staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering gesteld over de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit en in hoeverre de techniek achter de corona-app hiervoor zal worden gebruikt.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

"Is de techniek en de software voor de corona-app en voor de scanner voor het controleren van de vaccinatiestatus, te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de Europese digitale identiteit?", vraagt Kamerlid Van Haga. Staatssecretaris Van Huffelen moet ook duidelijk maken of de techniek voor de corona-app en scanner op enige manier wordt doorontwikkeld voor een bredere Europese digitale identiteit en op welke manier het Europese coronacertificaat een testcase is voor de ontwikkeling van een Europese digitale id-toolbox.

"Kunt u een nadere toelichting geven op de uitspraken van u en van de minister van Buitenlandse Zaken dat Nederland al is aangesloten op de Europese infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s? Kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van wat deze Europese infrastructuur inhoudt en hoe en door wie die momenteel gebruikt wordt?", is een andere vraag van het Kamerlid.

Van Haga wil daarnaast weten of de opslag van persoonskenmerken, waaronder gezinssamenstelling, nationaliteit en onderwijskwalificaties, door de EU als minimale eis is gesteld voor de Europese digitale identiteit, en of het kabinet of parlement zich hier nog tegen kunnen uitspreken. Van Huffelen heeft drie weken om op de vragen te reageren.