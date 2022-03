Toezichthouder: hoogste tijd om gerichte online advertenties aan te pakken

Het is de hoogste tijd om gerichte online advertenties aan te pakken en beperkingen te stellen aan het gebruik van persoonlijke data voor advertentiedoeleinden, zo vindt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Vorig jaar pleitte de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) al voor een verbod van gerichte advertenties gebaseerd op tracking.

"Als we echt serieus zijn over het aanpakken van de risico's rond online gerichte advertenties hebben we meer nodig dan toegenomen transparantie", zegt EDPS-voorztter Wojciech Wiewiorowski. Hij voegt toe dat de toezichthouder eerder al opriep tot een verbod van op tracking-gebaseerde advertenties. "Er bestaan alternatieve modellen, maar we hebben regelgeving nodig die minder intrusieve vormen van adverteren, waarbij er geen tracking van gebruikersinteractie met content is vereist, bevordert."

Om dit te realiseren is het volgens Wiewiorowski op zijn minst nodig om de soorten persoonlijke gegevens te beperken die voor gerichte advertenties zijn te gebruiken. "Speciale datacategorieën of andere gegevens waarmee kwetsbaarheden zijn te misbruiken zouden niet voor gerichte advertenties moeten worden gebruikt", merkt de EDPS-voorzitter op. "Het verwerken van gegevens van kwetsbare groepen, zoals kinderen, kan onverwachte gevolgen voor een hele generatie hebben."

Afsluitend stelt Wiewiorowski dat de huidige staat van het internet geen vast gegeven is. "Het is het product van menselijke en politieke keuzes. Het is tijd voor verandering en duidelijke beperkingen aan online gerichte advertenties te stellen."