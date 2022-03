VirusTotal-browserextensie identificeert automatisch IoC's op websites

Googles online virusscandienst VirusTotal heeft de eigen browserextensie van een grote update voorzien waardoor die nu ook automatisch Indicators of Compromise (IoC), zoals hashes, domeinen, ip-adressen en url's, op websites kan identificeren.

Via VirusTotal is het mogelijk om bestanden door zo'n zeventig verschillende virusscanners te laten controleren. De browserextensie van VirusTotal was oorspronkelijk bedoeld om dit proces te vereenvoudigen. VirusTotal biedt echter ook allerlei "threat intelligence", zoals informatie over ip-adressen, hashes en domeinen. De nieuwste versie van de browserextensie kan dergelijke IoC's nu automatisch herkennen, wat analyse eenvoudiger moet maken.

"SOC-analisten en andere cybersecurity-responders kunnen nu eenvoudig threat reputation en context binnen hun SIEM, casemanagementsysteem en andere tools benaderen, zelfs wanneer er geen ingebouwde integratie voor VirusTotal aanwezig is. Dit zorgt voor een sneller, nauwkeuriger en zelfverzekerder incident response", zegt Emiliano Martinez van VirusTotal. De browserextensie is beschikbaar voor Mozilla Firefox en Google Chrome.