Kamer wil opheldering over het weren van contant geld door banken

De VVD en PVV willen opheldering van minister Kaag van Financiën over berichtgeving dat banken contant geld van bedrijven weren. Het Financieele Dagblad meldde zondag dat banken, om witwasrisico's te beperken, contante transacties sterk willen terugdringen of zelfs verbieden. Zo wil Rabobank in sommige sectoren, zoals de metaal- en schroothandel, het gebruik van contant geld helemaal verbieden.

Aanleiding voor VVD-Kamerlid Heinen en PVV-Kamerlid Van Dijck om vragen aan Kaag te stellen. "Klopt het dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waar de banken bij zijn aangesloten, geconcludeerd heeft dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitaal betalen niet afgedwongen mogen worden? Deelt u de zorg dat die dwang er nu toch is?", vraagt Heinen.

Het VVD-Kamerlid wil ook weten wat de minister ervan vindt dat banken het gebruik van contant geld voor bedrijven moeilijk maken door dit te maximeren op een percentage van de transacties, terwijl de toezichthouder stelt dat banken het legitieme gebruik van contant geld niet mogen bemoeilijken. Ook moet de minister duidelijk maken of ze bereid is om de zorgen over de opstelling van banken ten aanzien van contant geld richting kleine ondernemers op korte termijn bij de banken onder de aandacht te brengen.

Van Dijck vaagt de minister om een overzicht van de banken die contant willen terugdringen of zelfs verbieden. "Hoe kan voorkomen worden dat de inspanning van banken om witwassen en fraude op te sporen doorslaat?", vraag het PVV-Kamerlid verder. Afsluitend vraagt Van Dijck of de minister het ermee eens is dat contant geld een wettig betaalmiddel is en hoort te blijven en wat zij wil doen om dit te realiseren. Kaag heeft drie weken de tijd om met een reactie te komen.