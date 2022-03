Man die via phishing 80.000 euro buitmaakte veroordeeld tot 20 maanden cel

Een man die door middel van phishing en bankhelpdeskfraude 80.000 euro wist te stelen is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden. De man benaderde slachtoffers op Marktplaats, waarbij hij zich voordeed als potentiële koper. Nadat er een prijs was overeengekomen stuurde hij een verificatielink die in werkelijkheid naar een phishingsite wees.

Met gegevens die slachtoffers op deze phishingsite invulden kon er informatie over de bankrekening van het slachtoffer worden verkregen. Die werden vervolgens opgebeld door iemand die zich als bankmedewerker voordeed en stelde dat er met de bankrekening werd gefraudeerd. De zogenaamde bankmedewerker vroeg slachtoffers om het programma AnyDesk te installeren, waarmee de computer op afstand kon worden overgenomen.

Ook wist deze oplichter codes en inloggegevens van slachtoffers te ontfutselen. Met de toegang en informatie werden er tienduizenden euro's van slachtoffers gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bedrag van minstens 80.000 euro. De verdachte was eerder aangehouden wegens soortgelijke feiten. De voorlopige hechtenis van de verdachte in deze zaak was geschorst.

De rechter noemde het zeer verontrustend dat de verdachte zich opnieuw schuldig heeft gemaakt aan phishing en fraude terwijl hij in een andere zaak van soortgelijke feiten wordt verdacht. Volgens de rechter is een gevangenisstraf van twintig maanden dan ook "passend en geboden". Verder werden vorderingen van onder andere ABN Amro, ING en Rabobank toegewezen.