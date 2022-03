Meta krijgt voor dozijn datalekken boete van 17 miljoen euro opgelegd

Meta heeft voor twaalf persoonlijke datalekken die in 2018 plaatsvonden van de Ierse privacytoezichthouder DPC een boete van 17 miljoen euro opgelegd gekregen. Tussen 7 juni en 4 december 2018 meldde Facebook in totaal twaalf keer een datalek bij de DPC. Daarop startte de Ierse privacytoezichthouder een onderzoek.

De DPC ontdekte dat Facebook onvoldoende technische en organisatorische maatregelen had getroffen waarmee het de beveiligingsmaatregelen kon aantonen die het in de praktijk had genomen om data van Europese gebruikers, in het geval van de twaalf persoonlijke datalekken, te beschermen. Daarmee heeft het bedrijf de GDPR overtreden. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de DPC met alle andere Europese privacytoezichthouders overlegd, wat uiteindelijk tot consensus over het bedrag van 17 miljoen euro leidde.

Een woordvoerder van Meta laat tegenover persbureau Reuters weten dat het bedrijf de uitspraak zal bestuderen en de processen continu in ontwikkeling zijn. "De boete betreft administratieve werkwijzes van 2018 die we sindsdien hebben aangepast, niet een falen in het beschermen van de informatie van personen." Meta had vorig jaar een omzet van 118 miljard dollar.