Juridische vraag: is een appleverancier ook meteen verwerkingsverantwoordelijke?

Juridische vraag: Wanneer je data opslaat in een clouddienst, is de exploitant daarvan de verwerkingsverantwoordelijke. Beheer je alles lokaal, dan ben je dat zelf. Tot zo ver duidelijk. Maar wat nu als je de data in een app beheert? De data staat wel lokaal maar zit 'opgesloten' in de app, waar de exploitant alle controle over kan uitoefenen. Kun je ze dan onder de AVG sommeren om bijvoorbeeld data-export mogelijk te maken?

Antwoord: Onder de AVG is een verwerkingsverantwoordelijke de partij die beslist voor welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt, en met welke middelen. (Een verwerker is een partij die voor een verantwoordelijke een verwerking uitvoert, maar dus niet zelf doel of middelen bepaalt.)

Het klopt dus dat als je data in de cloud opslaat, de partij aan de andere kant ("there is no cloud") de verantwoordelijke daarvoor is. Soms de verwerker - als jij de uiteindelijke zeggenschap hebt over wat men met die persoonsgegevens mag doen. Dit is minder vaak het geval dan je zou denken.

Omgekeerd, enkel het leveren van middelen maakt je geen verwerkingsverantwoordelijke. Als je dus een lokale applicatie gebruikt en daarin persoonsgegevens verwerkt, heeft de leverancier geen rol onder de AVG. Jij (of je organisatie) bent dan zelf de verwerkingsverantwoordelijke.

De situatie met een app is iets ingewikkelder. De vraagsteller noemt het "opsluiten", dus de data is niet even uit de app te halen zoals bij desktopapplicaties waar je gewoon databestanden naast het programma hebt staan. En natuurlijk kan een app-leverancier veel makkelijker updates forceren dan een traditionele desktopsoftwareleverancier.

Toch maakt dat hem denk ik niet direct een verwerkingsverantwoordelijke: de appleverancier bepaalt nog steeds niet wat je doet met de app, dat doe jij als gebruiker van de app. Natuurlijk wordt dat anders als er functies ingebouwd zijn die onder controle van de leverancier dingen doen (zoals adresboeken uploaden), maar dan hebben we vaak meteen ook te maken met cloudopslag.

Als verwerkingsverantwoordelijke heb je de plicht te zorgen voor de rechten van de betrokken personen. Dat kan dus betekenen dat je ze een kopie van hun persoonsgegevens moet geven, en correcties moet doorvoeren. Als zo'n app dat niet toestaat, ben jij dus niet AVG compliant. De AVG regelt alleen niet dat jij van je leverancier dan een update kunt eisen waarmee dat wel kan - die zegt, gebruik die app dan maar niet.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.