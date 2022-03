SolarWinds waarschuwt klanten voor aanval op Web Help Desk

Softwarebedrijf SolarWinds heeft klanten gewaarschuwd voor een aanval op Web Help Desk en adviseert om de oplossing tijdelijk niet vanaf het internet toegankelijk te maken. Web Help Desk (WHD) is een ticketingsysteem waarmee organisaties hun gebruikers en klanten tickets kunnen laten insturen. Vervolgens kan de organisatie de ingezonden tickets aan medewerkers toekennen.

De WHD-installatie van een klant van SolarWinds werd onlangs doelwit van een aanval. De aanval werd door het endpoint detection and response (EDR) systeem van deze klant opgemerkt, waarna de klant SolarWinds waarschuwde. Het softwarebedrijf is een onderzoek naar de aanval gestart en is er nog niet in geslaagd om de aanval te reproduceren. Het onderzoek loopt echter nog.

Uit voorzorg adviseert SolarWinds alle klanten waarvan de WHD-implementatie toegankelijk is vanaf het internet om die offline te halen totdat er meer bekend is. Wanneer het niet mogelijk is om de oplossing uit de publieke infrastructuur te verwijderen wordt aangeraden om van EDR-software gebruik te maken en de WHD-installatie te monitoren. Software van SolarWinds was het afgelopen jaar geregeld het doelwit van aanvallen. Het ging onder andere om Serv-U en het Orion-platform.