Google stopt met opslaan ip-adressen internetgebruikers in Analytics

Google slaat in de versie 4 van statistiekenprogramma Analytics geen ip-adressen van internetgebruikers meer op. Daarnaast zal het oudere versies van de software volgend jaar uitfaseren. Volgens het techbedrijf is dit nodig vanwege het huidige "dataprivacylandschap", waar gebruikers meer privacy en controle over hun data verwachten.

Onlangs oordeelde de Franse privacytoezichthouder dat het gebruik van Google Analytics in strijd met de Europese privacywetgeving GDPR is. Een Franse website die van Googles statistiekenprogramma gebruikmaakt kreeg één maand de tijd om een alternatieve oplossing te zoeken. Eerder had ook de Oostenrijkse privacytoezichthouder geoordeeld dat een Oostenrijkse website die Analytics gebruikte in overtreding van de GDPR was.

Volgens de toezichthouder wordt erbij het gebruik van Google Analytics persoonlijke data naar Google in de Verenigde Staten verstuurd, waaronder user identifiers, ip-adressen en browserparameters. In Google Analytics versie 4 worden voortaan geen ip-adressen meer opgeslagen, zo laat Google weten. Daarnaast is het statistiekenprogramma niet alleen afhankelijk van cookies. Websites kunnen per land de privacyinstellingen instellen en zo het verzamelen van gebruikersgegevens, zoals cookies en metadata, beperken.

Google biedt verschillende versies van Analytics. Websites zullen echter naar Google Analytics 4 moeten overstappen om statistieken te blijven ontvangen. Volgend jaar juli stopt Google namelijk met Universal Analytics, terwijl op 1 oktober 2023 de stekker uit Universal Analytics 360 wordt getrokken. Websites worden dan ook opgeroepen om naar de nieuwe versie van Analytics te upgraden.