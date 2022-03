Nederlanders in buitenland kunnen DigiD via videobellen activeren

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen hun DigiD voortaan via videobellen activeren. Tot nu toe kon dit alleen worden gedaan bij een fysieke DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades. Vanwege de coronapandemie ontstond er behoefte aan het online activeren. Daarop werd een proef van ruim een half jaar gestart.

Het resultaat is dat Nederland Wereldwijd het videobellen voor een DigiD-activatie nu structureel aanbiedt. Het gaat om een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en DigiD-aanbieder Logius. Bij het videobellen controleert een medewerker van Nederland Wereldwijd, aan de hand van verschillende controlevragen, de identiteit van de aanvrager. Daarnaast moet de aanvrager in het gesprek zijn identiteitsbewijs laten zien.

"Nederlanders in het buitenland moeten vaak ver reizen naar een consulaat of ambassade. Soms zelfs naar een ander land. De nieuwe manier van activeren lost dan ook een groot probleem op", aldus Logius. Tijdens de proef zijn ruim zesduizend mensen in het buitenland aan een DigiD geholpen.