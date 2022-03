Politie houdt mannen aan voor grootschalige handel in privégegevens

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de grootschalige handel in privégegevens die vervolgens werden gebruikt voor bankhelpdeskfraude en WhatsAppfraude. Door de privégegevens wisten criminelen veel over hun beoogde slachtoffers, wat de kans op succesvolle fraude aanzienlijk groter maakte, aldus de politie.

De verdachten zijn een 23-jarige man uit Weesp en een 19-jarige man uit Hilversum. De politie kwam de twee door berichten op een niet nader genoemde chatdienst, waar vraag en aanbod samenkomen, op het spoor. In de woningen van de verdachten zijn diverse gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen. Na eerste onderzoek is er al een grote hoeveelheid data aangetroffen, zo laat de politie weten. Hoe het duo aan de gegevens kwam is niet bekendgemaakt.

Vorige maand werd een 19-jarige man uit Rhenen wegens bankhelpdeskfraude nog veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij pleegde deze fraude met klantgegevens van het energiebedrijf waar hij werkzaam was. Op de laptop van de man werden persoonsgegevens van meer dan drieduizend mensen aangetroffen, waaronder BSN-nummers. De man had het met name op ouderen voorzien.