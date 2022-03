Hostingbedrijf ZAP meldt datalek met privégegevens van 747.000 klanten

Het Duitse hostingbedrijf ZAP-Hosting heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek waarbij hun privégegevens zijn gestolen en vervolgens op internet gepubliceerd. Klanten krijgen als excuses een kortingsbon van twintig euro aangeboden. Vanwege de aanval zag ZAP zich genoodzaakt een deel van de infrastructuur uit te schakelen.

Volgens ZAP wist een aanvaller tussen 13 en 15 maart van dit jaar in te breken op de systemen en maakte daarbij zestig gigabyte aan data buit. Het ging om e-mailadressen van 747.000 klanten, alsmede ip-adressen, namen, aankopen, fysieke adresgegevens, telefoonnummers en chatlogs. De dataset was van november vorig jaar. Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned meldt dat de data in die periode ook is gestolen.

Klanten vroegen de hostingprovider dan ook waarom het datalek pas op 15 maart werd gemeld. ZAP stelt dat de gestolen dataset van 22 november 2021 is. "De aanvaller publiceerde de dataset pas op 13/14 maart. Daarvoor was niets bij ons of het publiek bekend", aldus een verklaring van ZAP. De hostingprovider is nog steeds bezig met het onderzoek naar de datadiefstal. Als excuses biedt ZAP alle klanten een kortingsbon van twintig euro.

De 747.000 gestolen e-mailadressen zijn inmiddels toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de 746.682 toegevoegde e-mailadressen was 40 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.