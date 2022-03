Windows 11 krijgt policy om usb-schijven uit te sluiten van BitLocker

Microsoft heeft aan een testversie van Windows 11 een nieuwe policy voorzien waardoor het mogelijk is voor systeembeheerders om usb-schijven uit te sluiten van de ingebouwde encryptiesoftware BitLocker. Dit moet voorkomen dat dat ingebouwde opslag van videocamera's, stemrecorders, videoconferentiesystemen, medische apparatuur en andere apparaten automatisch of per ongeluk door BitLocker wordt versleuteld.

Wanneer de policy staat ingeschakeld is het niet mogelijk om opslag, die op een speciale uitzonderingslijst staat aangegeven, te versleutelen. Beheerders moeten hiervoor wel eerst het speciale hardware-ID van de uit te zonderen apparaten verzamelen en aan de lijst toevoegen. Vervolgens is hiermee een apart profiel aan te maken en als policy te gebruiken. De feature is toegevoegd aan Windows 11 Insider Preview Build 22579. Wanneer de policy in de releaseversie van Windows 11 zal verschijnen is onbekend.