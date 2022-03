Overheid start campagne tegen apparatuur die wifi-netwerken stoort

Het Agentschap Telecom (AT) van het ministerie van Economische Zaken is een nieuwe campagne gestart die burgers waarschuwt voor apparatuur die wifi-netwerken stoort en gevoelig is voor aanvallen door "hackers". Volgens de toezichthouder veroorzaken apparaten zonder CE-markering steeds vaker storing op het wifi-netwerk thuis. "Ook zijn ze makkelijker te hacken en is er een groter brand- of ontploffingsgevaar bij het gebruik", meldt het AT verder.

Om burgers bewust te maken van de storingsrisico’s van apparaten die geen CE-markering hebben is nu de campagne "Stoor ik?" gestart. Daarin roept het Agentschap Telecom mensen op om te controleren of de apparatuur in huis over een CE-markering beschikt. Dit geeft aan dat het apparaat voldoet aan de Europese eisen voor veilig gebruik in het thuisnetwerk en toont aan dat het apparaat niet brandgevaarlijk is.

"Als u een apparaat online heeft gekocht, dan kan het zijn dat deze niet aan de Europese eisen voldoet. Hierdoor zijn de apparaten makkelijker te hacken. Een hacker kan bijvoorbeeld uw slimme koelkast of thermostaat hacken en daardoor in uw thuisnetwerk komen. Zo heeft de hacker toegang tot al uw apparaten die bij u thuis op internet werken, zoals uw laptop of smart tv", waarschuwt de toezichthouder.

De campagne geeft ook tips hoe mensen stoorzenders kunnen vinden en wat er kan worden gedaan wanneer die zich bijvoorbeeld bij de buren bevinden. Ook geeft het Agentschap Telecom antwoord op de vraag of het beter is om apparatuur bedraad te gebruiken. "De kans op storing bij bedrade apparaten is kleiner dan bij draadloze apparatuur. Wil je wifiverkeer in je woning ontlasten? Dan kan het handig zijn om bepaalde apparaten bedraad te gebruiken", zo stelt het AT.