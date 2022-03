Antivirusbedrijf ontwikkelt gratis decryptietool voor Diavol-ransomware

Antvirusbedrijf Emsisoft heeft een gratis decryptietool voor de Diavol-ransomware ontwikkeld. Slachtoffers die over een versleuteld bestand en het originele onversleutelde bestand beschikken kunnen zo kosteloos al hun data terugkrijgen. Begin dit jaar kwam de FBI nog met een waarschuwing voor de Diavol-ransomware, die door de groep achter de beruchte Trickbot-malware zou zijn ontwikkeld.

Eenmaal actief op een systeem versleutelt Diavol bestanden en eist een losgeldbedrag dat tussen de 10.000 en 500.000 dollar ligt. De aanvallers gaan in overleg met hun slachtoffers en hebben daarbij ook lagere betalingen geaccepteerd, zo laat de FBI weten. Ook is de Amerikaanse opsporingsdienst niet bekend met het lekken van gestolen informatie, ook al dreigen de aanvallers hier wel mee.

Emsisoft is er met hulp van onderzoekers in geslaagd om een decryptietool voor de ransomware te ontwikkelen. De software vereist het originele bestand en de versleutelde versie en zal aan de hand hiervan een decryptiesleutel genereren, waarmee alle data is te ontsleutelen.

"De encryptiesleutel is 2048 bytes lang en wordt willekeurig gegenereerd, maar de encryptie bestaat uit het XORren van bestanden in delen van 2048. Aangezien de encryptiesleutel voor meerdere bestanden wordt gebruikt en een XOR-operatie is, kunnen we bekende plaintext kwetsbaarheden gebruiken om de bestanden te herstellen", aldus onderzoekers van Walmart Global Tech.