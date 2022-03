Duitse overheid adviseert burgers om alle accounts met 2FA te beveiligen

De Duitse overheid adviseert burgers om alle accounts waar mogelijk met tweefactorauthenticatie (2FA) te beveiligen. Dit moet ongeautoriseerde toegang voorkomen, aldus het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Duitse federatie van consumentenorganisaties, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), deed onderzoek naar meer dan tweehonderd digitale diensten en of die 2FA aanbieden en in welke vorm. Zo blijkt dat Duitse webshops en online apotheken hun klanten niet de optie geven om accounts met 2FA te beveiligen. Ook fitnesstrackers laten hierbij steken vallen.

Volgens het BSI laat het onderzoek zien dat tweefactorauthenticatie alleen in een aantal gereguleerde sectoren wordt aangeboden. De Duitse overheidsinstantie vindt dan ook dat er nog een inhaalslag te maken is in de beveiliging van eindgebruikers. Waar mogelijk vindt het BSI dat eindgebruikers 2FA moeten instellen en niet bang moeten zijn om 2FA-methodes te gebruiken die ze nog niet kennen.