Authenticatieprovider Okta onderzoekt mogelijke inbraak op systemen - update

Authenticatieprovider Okta onderzoekt of aanvallers mogelijk toegang tot systemen hebben gekregen, zo laat het bedrijf tegenover persbureau Reuters weten. Een groep aanvallers die zichzelf Lapsus$ noemt, en eerder verantwoordelijk was voor aanvallen op chipgigant NVIDIA, de Portugese mediagigant Impresa en het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid, plaatsten op hun Telegram-kanaal screenshots waaruit zou blijken dat ze toegang tot systemen van Okta hebben.

Okta biedt oplossingen voor identity en access management. "Meer dan 15.000 wereldwijde merken vertrouwen de beveiliging van hun digitale interacties met werknemers en klanten toe aan Okta", zo laat het bedrijf op de eigen website weten. Okta had vorig jaar een omzet van 1,3 miljard dollar en telt vijfduizend medewerkers. Tegenover Reuters laat het bedrijf weten dat het bekend is met de screenshots en een onderzoek heeft ingesteld. Het bedrijf zal zodra beschikbaar verdere informatie geven.

De aanvallers claimen dat ze het niet op Okta zelf hadden voorzien, maar op de klanten van de authenticatieprovider. Beveiligingsexperts waarschuwen Okta-klanten dan ook om zeer alert te zijn.

Update

Okta laat in een verklaring weten dat het eind januari een aanval op het account van een third party customer support engineer ontdekte die voor een subverwerker werkzaam was. Deze partij heeft het incident vervolgens onderzocht. "We denken dat de online gedeelde screenshots met het incident in januari te maken hebben", aldus Okta.