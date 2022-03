Minister: legitimatieplicht voor versturen postpakketten niet doeltreffend

Het invoeren van een legitimatieplicht voor verzenders van pakketjes om zo de handel van drugs of andere illegale goederen tegen te gaan is niet doeltreffend, wel onderzoekt de overheid of de anonimiteit van malafide verzenders kan worden opgeheven. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten. Al drie jaar geleden stelde toenmalig justitieminister Grapperhaus dat hij een legitimatieplicht voor het versturen van postpakketten, zoals de Politie Taskforce Brabant-Zeeland wil, niet zag zitten.

Afgelopen december meldde Pointer, het onderzoeksjournalistiek platform van KRO-NCRV, dat de douane vorig jaar dubbel zoveel drugs heeft onderschept. Aanleiding voor PvdA-Kamerlid Kathmann om de minister om opheldering te vragen. "Bent u nog steeds van mening dat het onwenselijk is als verzenders van pakketjes verplicht worden zich te legitimeren?", zo vroeg ze aan de minister.

Net als Grapperhaus ziet ook Yesilgöz dit niet zitten. "Ik acht de kans dat het verzenden van drugspakketten vanwege een legitimatieplicht wordt bemoeilijkt gering. Criminelen kunnen een legitimatieplicht op verschillende manieren omzeilen en daarom acht ik deze barrière niet doeltreffend." Volgens de minister kunnen criminelen gebruikmaken van katvangers en gestolen of valse identiteitsbewijzen, of misbruik maken van adresgegevens van particulieren of ondernemers.

"Bovendien acht ik een legitimatieplicht gelet op het totale volume aan pakketpost, de inbreuk op de privacy van de klanten en de verzwaring van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven niet proportioneel om deze drugscriminaliteit tegen te gaan", laat Yesilgöz verder weten. De minister voegt dat "het opheffen van de anonimiteit" van malafide verzenders belangrijk is en de overheid samen met partners hiervoor de mogelijkheden onderzoekt.

Algoritmes

Om criminele activiteiten via de verzending van postpakketten tegen te gaan heeft er ook een proef plaatsgevonden met politie, douane en PostNL. Daarbij zijn er algoritmes ontwikkeld die aan controle-apparatuur zullen worden toegevoegd. "Te zijner tijd wordt uw Kamer daarover natuurlijk geïnformeerd", laat de minister aan Kathmann weten.