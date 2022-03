Experts maken argumentenkaart over inperking encryptie chat-apps

Door Anoniem: Even over die veel genoemde 'nationale veiligheid'... wat is dat precies? Welk soort gevaar zorgt voor een nationale dreiging? Iets waar het hele land door geraakt wordt. Ik denk dat alleen oorlog daar onder valt. Van Covid-19 werd gezegt dat het de nationale veiligheid raakt, maar was het voortbestaan van ons land door een 'simpel' virus op enige manier in gevaar? Niet echt. De oorlog in Oekraine, dat bedreigt zeker het voortbestaan van dat land. Dus dat gewauwel over nationale veiligheid moeten we een keer stoppen. Het is een lege, betekenisloze excuuskreet.

Ik denk dat je het "nationaal" in deze term niet moet zien als "het gehele land", maar als "betrekking hebbend op de staat en haar instituten". Een dreiging voor de nationale veiligheid is dus niet zozeer een bedreiging tegen alle inwoners van het land, zoals bij oorlog, maar een bedreiging tegen de grondvesten of de instituten van de staat (dus niet eens zozeer de overheid, maar de staat). Een voorbeeld is een terroristische aanslag op volksvertegenwoordigers of gerechtshoven, maar ook een ernstige bedreiging die mensen ervan zou weerhouden om te gaan stemmen bijvoorbeeld; dit laatste is een ernstige bedreiging voor en verstoring van het democratisch proces. In deze laatste zin zou je covid-19 dus met een beetje goede wil wel degelijk kunnen zien als een kwestie van nationale veiligheid, maar dan zoek je wel echt de grens op gegeven dat het heel goed mogelijk was mitigerende maatregelen te nemen zoals het dragen van mondkapjes en het houden van afstand.Een afrekening in het criminele circuit waarbij 10 mensen worden doodgeschoten is dus geen bedreiging voor de nationale veiligheid. Het doodschieten van een rechter, of het ondermijnen van het functioneren van de Tweede Kamer is dat wel.Let wel dat ik met deze nuances nadrukkelijk niet zeg dat ik voorstander ben van het inperken van encryptie. Wat ik wel zeg is dat als je daar wel voorstander van bent, je "terrorisme" en "nationale veiligheid" zou kunnen gebruiken als argument.