Beveiligingslek in HP-printers maakt remote code execution mogelijk

HP waarschuwt eigenaren van verschillende printermodellen voor kritieke kwetsbaarheden waardoor remote code execution mogelijk is en een aanvaller op afstand code op de printers kan uitvoeren. Er zijn firmware-updates beschikbaar gemaakt om de problemen te verhelpen.

Het gaat in totaal om vier beveiligingslekken waarvan drie als kritiek zijn aangemerkt (CVE-2022-24292, CVE-2022-24293 en CVE-2022-3942). De impact van de eerste twee van deze kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Het andere lek, CVE-2022-3942, heeft een impactscore van 8.4. Deze kwetsbaarheid is echter in meer dan tweehonderd printermodellen aanwezig en betreft een buffer overflow die remote code execution mogelijk maakt.

Het probleem is aanwezig in het LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution)-protocol van de printers. Verdere details zijn niet door HP gegeven. Naast het installeren van de firmware-update kunnen gebruikers er ook voor kiezen om LLMNR op de printer uit te schakelen.