Verenigde Staten en Canada onderhandelen over Cloud Act-verdrag

De Verenigde Staten en Canada zijn onderhandelingen gestart over de Clarifying Lawful Overseas Use of Data (Cloud) Act, die het opvragen en uitwisselen van elektronisch bewijs mogelijk maakt. De Cloud Act is een Amerikaanse wet waardoor Amerikaanse autoriteiten gegevens kunnen vorderen die in een ander land zijn opgeslagen bij bedrijven die in Amerika hun hoofdvestiging hebben.

Voor het vorderen van gegevens is nog wel een bevel van een Amerikaanse rechter vereist. Hiernaast maakt de Cloud Act het mogelijk dat andere landen een verdrag sluiten met de VS over de grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijs. Het is al mogelijk om elektronisch bewijs via het mutual legal assistance (MLA) proces op te vragen. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is het aantal MLA-verzoeken voor gegevens die bij Amerikaanse serviceproviders zijn opgeslagen de afgelopen jaar sterk toegenomen en kan de Cloud Act vertragingen in dit proces verhelpen door een alternatief framework te bieden.