ProtonMail werkt aan desktopapplicatie voor macOS, Linux en Windows

Versleutelde maildienst ProtonMail werkt aan een desktopapplicatie voor macOS, Linux en Windows. Op dit moment zijn er alleen ProtonMail-apps voor Android en iOS beschikbaar. Gebruikers op andere platformen zijn aangewezen op webmail. ProtonMail wil echter voor de desktop een aparte, op Electron gebaseerde applicatie maken.

De ontwikkeling van deze applicatie bevindt zich nog in de beginfase en het is nog onbekend wanneer er een bètaversie of uiteindelijke release verschijnt. "Maar we weten dat een desktop-app hoog op het verlanglijstje van veel mensen staat", aldus Bart Butler van ProtonMail.

Daarnaast werkt de e-mailprovider ook aan nieuwe versies van de Android- en iOS-apps. De Androidversie vereist echter meer werk, aangezien een groter deel van de app opnieuw wordt geschreven. Dit houdt in dat verschillende gevraagde Androidfeatures niet meteen in de eerste versie beschikbaar zullen zijn.

Naast versleutelde e-mail biedt Proton ook een cloudopslagdienst in de vorm van Proton Drive. De bètaversie hiervan is op dit moment alleen beschikbaar voor betalende Proton-klanten. Volgende week zal die echter ook voor gratis gebruikers beschikbaar komen. De definitieve versie van Proton Drive zou over een aantal maanden moeten uitkomen, waarbij er ook aparte Drive-apps voor Android, iOS en Windows zullen verschijnen. Een macOS-versie is in ontwikkeling, maar laat langer op zich wachten.