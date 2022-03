FBI: gemelde schade door cybercrime vorig jaar 6,9 miljard dollar

Cybercrime heeft vorig jaar voor miljarden dollars schade veroorzaakt, zo stelt de FBI op basis van de meldingen die het Internet Crime Complaint Center (IC3) ontving. Het ging om een bedrag van meer dan 6,9 miljard dollar en bijna 850.000 meldingen. Een sterke stijging ten opzichte van 2020, toen het gemelde schadebedrag nog 4,2 miljard dollar bedroeg en 792.000 slachtoffers melding maakten.

Het grootste deel van de schade, 2,4 miljard dollar, wordt net als voorgaande jaren veroorzaakt door business e-mail compromise (BEC), waaronder ook ceo-fraude valt. Het gaat hierbij om een misdrijf waarbij oplichters slachtoffers zover weten te krijgen om grote bedragen naar de verkeerde rekening over te maken. De FBI ontving zo'n 20.000 klachten van BEC-slachtoffers die voor 2,4 miljard dollar waren gedupeerd. Investeringsfraude volgt met bijna 1,5 miljard dollar op de tweede plek.

Vorig jaar was er veel aandacht voor ransomware-aanvallen. Het aantal slachtoffers dat melding maakte bij de FBI bedroeg zo'n 3700 met een schadebedrag van 49 miljoen dollar. De FBI merkt op dat in dit bedrag geen rekening is gehouden met zaken als misgelopen inkomsten en herstelkosten. Daarnaast gaat het hier alleen om meldingen bij het IC3 en niet de schade die slachtoffers direct bij FBI-kantoren of -agenten rapporteerden. De opsporingsdienst stelt dan ook dat het om een kunstmatig laag schadecijfer bij ransomware gaat.

De schade door phishing bedroeg vorig jaar 44 miljoen dollar. Het is echter deze vorm van cybercrime die het meest werd gerapporteerd. Bijna 324.000 mensen maakten melding bij het IC3 dat ze slachtoffer van phishing waren geworden. Verder lieten zo'n 52.000 mensen weten dat ze met een persoonlijk datalek te maken hadden gekregen.