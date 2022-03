Ransomware versleutelt 100.000 bestanden in gemiddeld 42 minuten

Dagelijks worden organisaties getroffen door ransomware, maar hoelang duurt het voordat systemen zijn versleuteld? Onderzoekers van softwarebedrijf Splunk besloten dit te onderzoeken en lieten honderd ransomware-exemplaren 100.000 bestanden versleutelen. Bij elkaar ging het om 53 gigabyte aan data. Gemiddeld nam dit 42 minuten in beslag.

Er zitten echter grote verschillende tussen de verschillende ransomware-exemplaren. Voor het onderzoek werden honderd exemplaren van tien bekende ransomwarefamilies genomen. De snelste ransomware, LockBit, had iets meer dan vier minuten nodig, terwijl de traagste variant ruim 3,5 uur bezig was met het versleutelen van de 100.000 bestanden. De onderzoekers keken ook of betere hardware voor een snellere versleuteling zorgt. Dan blijkt dat meer werkgeheugen niet veel uitmaakt.

De processorsnelheid kan wel een impact hebben, maar sommige ransomware-exemplaren zijn niet in staat om van multithreaded processors gebruik te maken. Een snellere harde schijf kan wel een verschil maken, maar waarschijnlijk in combinatie met een ransomware-exemplaar dat meerdere cpu-cores kan gebruiken. Gezien de snelheid waarmee ransomware grote hoeveelheden data kan versleutelen laat dit volgens de onderzoekers zien dat organisaties weinig tijd hebben om in actie te komen voordat de versleuteling is afgerond.