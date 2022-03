FBI: 649 vitale organisaties vorig jaar getroffen door ransomware

Vorig jaar zijn minstens 649 organisaties in vitale sectoren het slachtoffer geworden van ransomware, zo stelt de FBI in een nieuw jaarrapport van het Internet Crime Complaint Center (IC3). Het werkelijke aantal slachtoffers ligt hoger, aangezien het hier alleen gaat om meldingen van ransomware-slachtoffers die direct melding bij het IC3 maakten en niet bij lokale FBI-kantoren. Slachtoffers van cybercrime van over de hele wereld kunnen bij het IC3 melding maken. Het grootste deel van de klachten in het nieuwe IC3-rapport is afkomstig uit de VS.

Vorig jaar ontving het IC3 in totaal 649 klachten van vitale organisaties die door ransomware waren getroffen. Het grootste deel daarvan, bijna honderdvijftig klachten, waren afkomstig van de gezondheidszorg. Financieel dienstverleners (89) en it-bedrijven (74) volgen respectievelijke op de tweede en derde plek. De Conti-ransomware was voor de meeste aanvallen verantwoordelijk (87), gevolgd door LockBit (58) en REvil (51).

Het is voor de eerste keer dat het IC3-rapport een overzicht geeft van door ransomware getroffen vitale organisaties. De FBI verwacht echter dat het aantal slachtoffers dit jaar zal toenemen. De Amerikaanse opsporingsdienst roept ransomware-slachtoffers op om het losgeld niet te betalen, aangezien dit criminelen aanzet om met hun activiteiten door te gaan en er geen garantie is dat na de losgeldbetaling de bestanden ook zijn te herstellen.