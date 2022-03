Minister: denkbaar dat coronabewijs in tweede helft 2022 terugkeert

Sinds gisteren wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) nergens meer in Nederland ingezet, maar het is wel denkbaar dat het CTB in de tweede helft van dit jaar weer terugkeert. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten op vragen van de commissie voor Volksgezondheid over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het coronatoegangsbewijs.

De commissie had de minister gevraagd naar de einddatum van het coronatoegangsbewijs. "De Tijdelijke wet maatregelen biedt de mogelijkheid om het CTB in te zetten als het bijdraagt aan het beoogde doel en proportioneel is. In ieder geval mag het CTB niet worden ingezet als daarmee het beoogde doel – het dempen van het risico op verspreiding van COVID-19 om de samenleving voor iedereen op een veilige manier te kunnen heropenen en open te houden – niet kan worden bereikt", antwoordt Kuipers.

"Het is overigens wel denkbaar dat in de tweede helft van 2022 toepassing van het CTB, gegeven ook de sociale, maatschappelijke en economische situatie, proportioneel en noodzakelijk kan zijn om (delen van) de samenleving open te houden", voegt de minister toe.

De commissie vroeg Kuipers ook om opheldering over zijn uitspraak dat het bevorderen van de vaccinatiegraad of het nemen van een booster-vaccin nadrukkelijk geen doel van het CTB-beleid in Nederland is. Daarvan zegt de minister dat het verhogen van de vaccinatiegraad geen doel van het coronatoegangsbewijs is, maar dit vanuit epidemiologisch perspectief wel een positief neveneffect is.

Kuipers was ook gevraagd naar een evaluatie van het CTB op de ontstane psychosociale, mentale, fysieke en maatschappelijke effecten. De minister merkt op dat er geen aparte evaluatie van het coronatoegangsbewijs is voorzien. Binnenkort zal de Tweede Kamer wel een brief over de lange termijn ontvangen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de inzet van het CTB.