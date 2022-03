Mozilla komt met visie voor het web: versleutel alles en bescherm privacy

Firefox-ontwikkelaar Mozilla heeft een visie voor de toekomst van het web gepresenteerd waarin het onder andere oproept om alles te versleutelen, de privacy van gebruikers te beschermen en mensen meer controle te geven. Critici stellen dat de browserbouwer ook naar zichzelf moet kijken.

Volgens Mozilla is het web onderdeel van ieders leven geworden, maar heeft het ook met echte problemen te maken. Zo worden mensen continu bespioneerd door adverteerders en repressieve regimes, vaak op moment dat een open web juist het meest nodig is. Verder krijgen gebruikers te maken met "vijandige sites" die langzaam laden en van buitensporig complexe technologieën gebruikmaken, aldus Mozilla. Daarnaast is een groot deel van het web niet toegankelijk voor niet-Engelstalige sprekers en mensen met een handicap.

Om het web te verbeteren moet er aan negen gebieden worden gewerkt, stelt Mozilla. Zo is het nodig om de privacy van gebruikers te beschermen. "Alles wat gebruikers doen op het web wordt getrackt en gesurveilleerd. Een echt open en veilig web vereist dat wat mensen doen privé blijft", aldus de Firefox-ontwikkelaar. Daarnaast is het nodig om gebruikers tegen malware te beschermen en alle communicatie van gebruikers te versleutelen.

Verder moet het web op een veilige wijze worden uitgebreid. "Nieuwe mogelijkheden maken het web krachtiger, maar introduceren ook nieuwe risico's. De voordelen van nieuwe mogelijkheden moeten worden afgezet tegen deze risico's; sommige toepassingen zijn uiteindelijk niet geschikt voor het web en dat is prima", stelt Mozilla. Het web moet ook sneller en toegankelijker worden en gebruikers meer controle geven. Om dit te bereiken is samenwerking essentieel, voegt Mozilla toe.

Kritiek

Critici stellen dat de woorden van Mozilla mooi klinken, maar het uiteindelijk neerkomt op daden. Daarnaast ligt de Firefox-ontwikkelaar zelf ook onder vuur omdat het de afgelopen jaren allerlei aanpassingen aan de browser heeft doorgevoerd die gebruikers juist minder controle geven, aldus de critici.