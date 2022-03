FBI plaatst vermeende beheerder cybercrime-marktplaats op Most Wanted-lijst

De FBI heeft een 23-jarige Russische man die wordt verdacht van het beheren van een cybercrime-marktplaats op de eigen Most Wanted-lijst geplaatst. Volgens de opsporingsdienst beheerde de verdachte een online marktplaats waarop duizenden inloggegevens, persoonlijke identificeerbare informatie en authenticatietools werden verhandeld. Met de gegevens konden criminelen toegang tot accounts en systemen van slachtoffers wereldwijd krijgen.

De Russische man werd vorige week door de Amerikaanse autoriteiten aangeklaagd. Volgens de aanklacht werden op de marktplaats van de verdachte inloggegevens van 48.000 e-mailaccounts en 39.000 andere online accounts verhandeld. Ook werden zaken als gestolen creditcardgegevens aangeboden. Dagelijks zou de website zo'n vijfduizend bezoekers krijgen.

Tijdens een undercoveroperatie van de FBI werden inloggegevens voor 131 accounts aangeschaft, die vervolgens via Telegram werden geleveerd. De Amerikaanse autoriteiten hebben inmiddels een arrestatiebevel tegen de verdachte uitgevaardigd. Daarnaast is hij op de Most Wanted-lijst van de FBI geplaatst (pdf). Mocht hij schuldig worden bevonden kan de Russische man tot een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar worden veroordeeld.