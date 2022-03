Onderzoek: 37 procent Nederlanders maakt gebruik van spraakassistenten

37 procent van de Nederlanders maakte vorig jaar gebruik van spraakassistenten zoals Google Assistent en Apple Siri, zo blijkt uit de Nationale Voice Monitor, een onderzoek van DirectResearch dat in opdracht van Achmea, DDMA, NPO, Project Zilver en Y.digital onder meer dan 1400 Nederlanders werd uitgevoerd.

Het gebruik van spraakassistenten groeide vorig jaar naar 37 procent, een stijging ten opzichte van de 30 procent in 2020. De voornaamste redenen om van een spraakassistent gebruik te maken zijn dat het sneller is dan praten, er geen handen zijn vereist en het makkelijker is dan typen. Veruit de meeste mensen die geen spraakassistenten gebruiken doen dit omdat ze het nut er niet van inzien of zich zorgen maken over hun privacy. Verder denken de meeste gebruikers en niet-gebruikers dat hun persoonlijke data niet veilig is bij een spraakassistent.

Wordt er gekeken naar de verschillende spraakassistenten dan is Google Assistent het populairst. Van de mensen die met een spraakassistent werkt maakt 68 procent gebruik van Googles oplossing. Apples Siri volgt op afstand met 31 procent en verloor negen procent ten opzichte van 2020. Samsungs Bixby (13 procent) en Amazon Alexa (5 procent) zijn minder populair.

Volgens de onderzoekers is de daling in het gebruik van Siri vermoedelijk het gevolg van de beperkte functionaliteit die Siri als platform biedt ten opzichte van Google Assistent. Maar ook het feit dat Bixby en Alexa niet Nederlandstalig zijn werkt de populariteit van Google Assistent in de hand, zo stellen de onderzoekers. Het onderzoek laat verder zien dat de meeste spraakassistenten zich in de woonkamer en auto bevinden.