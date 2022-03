Mercedes gaat informatie van duizenden auto's met overheid delen

Mercedes gaat de komende twee jaar informatie van duizenden voertuigen met de overheid delen, zo laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag weten. De informatie moet wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten, helpen om een completer beeld van de onderhoudstoestand en van verkeersonveilige situaties op de weg te krijgen.

De sensoren in de Mercedes-auto's die bestuurders kunnen helpen bij het rijden kunnen ook de kwaliteit van een weg in de gaten houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om gladheid, of verkeersborden goed zichtbaar zijn, een beschadigd wegdek of dat auto's ergens vaak over een doorgetrokken streep rijden. Volgens het ministerie kunnen wegbeheerders deze informatie gebruiken voor het plannen van wegonderhoud.

Het ministerie stelt dat Road Monitor, zoals het systeem wordt genoemd, alleen anonieme data deelt. Gegevens worden via een online dashboard weergegeven, dat voertuiginformatie combineert met publieke data, zoals het weer en verkeersongevallen. Het doel is om schade of slijtage sneller in beeld te krijgen en zo groot onderhoud te voorkomen of uit te stellen, aldus het ministerie.

"Op dit moment verzamelen we informatie over onze wegen via bijvoorbeeld vaststaande sensoren of rondrijdende weginspecteurs. Doordat nu niet continu kan worden gemeten, is ons wegbeeld niet actueel. Door duizenden auto’s van Mercedes-Benz te gebruiken, weten wegbeheerders sneller wat de kwaliteit van hun weg is. Daarom vind ik deze samenwerking een waardevolle toevoeging", zegt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Mercedes en de overheid, dat Road Monitor financiert, zullen het systeem de komende twee jaar testen en eind 2023 evalueren. Zo wordt bekeken of de informatie voldoende gedetailleerd en betrouwbaar is, wat de beste manier is om de informatie te delen met wegbeheerders, wat deze extra databron betekent voor werkprocessen en of het genoeg oplevert voor wegbeheerders en voor Mercedes. Tijdens de proefperiode kunnen alle wegbeheerders de informatie gratis gebruiken. Of het delen van de autodata opt-in of opt-out is wordt niet vermeld. Security.NL heeft het ministerie vragen gesteld.