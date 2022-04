Vitale infrastructuur kwetsbaar door kritiek lek in Rockwell Logix-controllers

Systemen in de vitale infrastructuur zijn kwetsbaar door een kritiek beveiligingslek in Logix-controllers van fabrikant Rockwell Automation, waardoor Stuxnet-achtige aanvallen mogelijk zijn. De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-1161, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. Via het beveiligingslek is het mogelijk om de software van de controllers op afstand aan te passen.

Logix-controllers worden gebruikt voor de aansturing van industriële processen, zoals de assemblagelijnen van fabrieken. Volgens het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security worden Logix-controllers in meerdere vitale sectoren wereldwijd gebruikt en is misbruik van het beveiligingslek eenvoudig.

De kwetsbaarheid bevindt zich in de firmware van de controllers. "Het laat aanvallers user-readable programmacode naar een andere geheugenlocatie schrijven dan de uitgevoerde gecompileerde code, waardoor de aanvaller de een en niet de ander kan aanpassen", aldus onderzoekers van securitybedrijf Claroty die het probleem ontdekten.

Normaliter zijn Logix-controllers via de Studio 5000 Logix Designer te programmeren, maar via een eerder beveiligingslek, namelijk de aanwezigheid van een hard-coded key, is het mogelijk om direct met de Logix-controller te communiceren en de software zonder de Logix Designer aan te passen.

"Een aanvaller met de mogelijkheid om programmable logic controller (PLC)-logica aan te passen kan fysieke schade aan fabrieken toebrengen die de veiligheid van assemblagelijnen en de betrouwbaarheid van robots in gevaar brengen, of zoals we met Stuxnet zagen, kunnen aanvallers de centrifuges van een uraniumverrijkingsfaciliteit beschadigen", aldus de onderzoekers, die specifiek keken of Logix-controllers kwetsbaar zijn voor Stuxnet-achtige aanvallen. Het CISA adviseert organisaties verschillende mitigaties om eventuele aanvallen te voorkomen.